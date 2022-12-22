Все атомные блоки на подконтрольной Украине территории работают — «Энергоатом»

Сегодня к сети был подключен девятый энергоблок отечественных АЭС, который 18 декабря был выведен на ремонт для устранения замечаний. Об этом сообщили в «Энергоатоме», отметив, что продолжается набор мощности.



В компании рассккказали, что таким образом, все атомные блоки на подконтрольной Украине территории работают.



«В настоящее время девятый блок нагружен до 400 МВт. После снятия Укрэнерго ограничения по выдаче мощности в этом энергоузле его загрузят в номинальную мощность 1000 МВт – и Украина получит полную мощность всех энергоблоков АЭС, расположенных на контролируемой государством территории», - идет речь в сообщении.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что самая сложная ситуация в энергосистеме Украины остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге страны.