К сети Украины подключили еще один блок атомной электростанции

К украинской сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, ведется набор мощности. Об этом сообщили в «Укрэнерго».



Вместе с тем отмечается, что в Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, из-за чего есть определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками.



«Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге страны», - рассказали в компании.

Также сообщается, что ремонтные работы продолжаются, но полученные повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны, их восстановление займет много времени.

Ранее начальник КГВА Сергей Попко рассказал, что ситуация с энергоснабжением Киева остается тяжелой, а главной проблемой является не генерация, а доставка электроэнергии потребителям.