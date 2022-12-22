Усі атомні блоки на підконтрольній Україні території працюють – «Енергоатом»

Сьогодні до мережі було підключено дев'ятий енергоблок вітчизняних АЕС, який 18 грудня було виведено в ремонт для усунення зауважень. Про це повідомили в «Енергоатомі», зазначивши, що продовжується набір потужності.



У компанії розказали, що таким чином усі атомні блоки на підконтрольній Україні території працюють.



«Наразі дев'ятий блок навантажений до 400 МВт. Після зняття Укренерго обмеження з видачі потужності у цьому енерговузлі його завантажать до номінальної потужності 1000 МВт – і Україна отримає повну потужність всіх енергоблоків АЕС, розташованих на контрольованій державою території», - йдеться у повідомленні.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що найскладніша ситуація в енергосистемі України залишається у центральному регіоні та Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни.