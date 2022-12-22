Обстрел Харьковской области: Попадания в дом и больницу, есть раненые

Фото: Telegram / Олег Синегубов

Российские оккупанты снова обстреляли города Купянск и Волчанск в Харьковской области. Ранения получили, как минимум о шесть человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«В Волчанске в результате обстрела ранения получили 5 человек. 4 из них (3 мужчины и 1 женщина) - работники Центральной районной больницы. У них диагностированы: взрывные и осколочные повреждения», - рассказал он.



Также, по словам главы региона, ранения получил 62-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.



В Купянске в результате ракетного удара поврежден жилой дом, предварительно, пострадавших нет, добавил Синегубов.