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Обстріл Харківської області: Влучання у будинок та лікарню, є поранені

22 грудня 2022, 14:31

Обстріл Харківської області: Влучання у будинок та лікарню, є поранені

Російські окупанти знову обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ у Харківській області. Поранення отримали, як мінімум, про шість осіб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«У Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей. 4 з них (3 чоловіки та 1 жінка) – працівники Центральної районної лікарні. У них діагностовано: вибухові та осколкові ушкодження», - розповів він.

Також, за словами глави регіону, поранення отримав 62-річний чоловік. Всім постраждалим надається вся необхідна допомога.

У Куп'янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок, попередньо постраждалих немає, додав Синєгубов.

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