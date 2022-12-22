Обстріл Харківської області: Влучання у будинок та лікарню, є поранені

Російські окупанти знову обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ у Харківській області. Поранення отримали, як мінімум, про шість осіб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«У Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей. 4 з них (3 чоловіки та 1 жінка) – працівники Центральної районної лікарні. У них діагностовано: вибухові та осколкові ушкодження», - розповів він.



Також, за словами глави регіону, поранення отримав 62-річний чоловік. Всім постраждалим надається вся необхідна допомога.



У Куп'янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок, попередньо постраждалих немає, додав Синєгубов.