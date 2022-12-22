«ЛНР» запретила движение транспорта в комендантский час, на дорогах установят КПП

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории запрещено движение транспортных средств в период действия комендантского часа. Об этом говорится в «указе» главы группировки Леонида Пасечника.



Отмечается, что в период действия запрета на нахождение людей на улицах и в иных общественных местах запрещается движение транспортных средств. Но есть исключения. В частности, Пасечник разрешил движение машин скорой помощи, пожарной, аварийной газовой службы, воинских колонн, авто со спецпропуском и некоторых других.



Также сообщается, что в рамках «осуществления мероприятий по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями» силовики могут проверять транспорт, перевозимые грузы, людей. На дорогах будут выставлены стационарные КПП, кроме того, будут организованы маневренные группы с функцией контрольно-пропускных пунктов.



«Указ» вступил в силу, уверяют в группировке.

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