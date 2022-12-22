«ЛНР» заборонила рух транспорту в комендантську годину, на дорогах встановлять КПП

На підконтрольній угрупованню «ЛНР» території заборонено рух транспортних засобів у період дії комендантської години. Про це йдеться в «указі» очільника угруповання Леоніда Пасічника.



Зазначається, що в період дії заборони на перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях забороняється рух транспортних засобів. Але є винятки. Зокрема, Пасічник дозволив рух машин швидкої допомоги, пожежної, аварійної газової служби, військових колон, авто зі спецперепусткою та деяких інших.



Також повідомляють, що в межах «здійснення заходів щодо боротьби з диверсійно-розвідувальними формуваннями» силовики угрупування можуть перевіряти транспорт, вантажі, що перевозяться, людей. На дорогах будуть виставлені стаціонарні КПП, крім того, буде організовано маневрові групи з функцією контрольно-пропускних пунктів.



«Указ» набув чинності, запевняють в угрупованні.

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