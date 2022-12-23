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Есть доступ машин: Святогорскую Лавру начали реставрировать

23 декабря 2022, 15:23

Есть доступ машин: Святогорскую Лавру начали реставрировать

Святогорская Лавра была повреждена во время боевых действий, и ее уже начали восстанавливать. Об этом на брифинге рассказал глава Святогорской громады, начальник городской военной администрации Владимир Рыбалкин.

«В Святогорской Лавре находятся примерно 150 священнослужителей, а также 160 человек из числа гражданского населения. Одни еще в весенний период заехали в Лавру и прятались там от обстрелов, и те люди, которые вернулись уже после деоккупации и приехали в Лавру», — сообщил Рыбалкин.

По его словам, в Святогорской Лавре уже начались реставрационные работы.

«Есть туда доступ машин, и уголь завозится, и стройматериалы», — рассказал начальник городской военной администрации.

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