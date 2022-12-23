Є доступ машин: Святогірську Лавру почали реставрувати

Святогірська Лавра була пошкоджена під час бойових дій, і її вже почали відновлювати. Про це на брифінгу розповів очільник Святогірської громади, начальник міської військової адміністрації Володимир Рибалкін.



«У Святогірській Лаврі перебувають приблизно 150 священнослужителів, а також 160 осіб з-поміж цивільного населення. Одні ще у весняний період заїхали до Лаври й ховалися там від обстрілів, і ті люди, які повернулися вже після деокупації та приїхали до Лаври», — повідомив Рибалкін.



За його словами, у Святогірській Лаврі вже почалися реставраційні роботи.



«Є туди доступ машин, і вугілля завозиться, і будматеріали», — розповів начальник міської військової адміністрації.