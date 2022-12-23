ФСБ России обвинила шесть человек в госизмене и шпионаже в пользу Украины

ФСБ России заявила о задержании шести граждан России в трех регионах по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом пишет «Настоящее время».



В Пермском крае, как утверждают в ведомстве, была разоблачена «агентурная группа СБУ» из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, якобы готовивших в стране теракты и диверсии.



По версии ФСБ, организатором был Стрелков – участник запрещенной в России организации «Национал социализм/Белая власть». Он в 2019 году, якобы уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные преступления экстремистской направленности, выехал в Украину, где был «завербован СБУ», после чего привлек к своей деятельности Соколова и Гашева, заявили в ФСБ.



Так, в Еврейской автономной области сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Биробиджана Валерия Качина – о его задержании по подозрению в попытке вступить в ряды Вооруженных сил Украины сообщали ранее. ФСБ утверждает, что Качинь также передавал украинским спецслужбам секретную информацию об объектах инфраструктуры Еврейской автономной области.



Еще два человека были задержаны в Ростовской области России. Это житель Волгоградской области Евгений Никифоров, якобы собиравшийся принять участие в войне на стороне Украины, и Владислав Пономарев, имеющий российское и украинское гражданство. ФСБ утверждает, что он якобы передал Украине сведения о дислокации российских военнослужащих, по которым впоследствии был нанесен удар по установке HIMARS.



Сообщается, что против всех задержанных возбудили уголовные дела по статьям о госизмене и шпионаже, и всех, кроме Стрелкова, отправили под стражу.