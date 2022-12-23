ФСБ Росії звинуватила шість осіб у держзраді та шпигунстві на користь України

ФСБ Росії заявила про затримання шести громадян Росії у трьох регіонах за підозрою у співпраці з українськими спецслужбами. Про це пише «Настоящее время».



У Пермському краї, як стверджують у відомстві, було викрито «агентурну групу СБУ» з числа громадян Росії Дмитра Стрєлкова, Михайла Соколова та Олексія Гашева, які нібито готували в країні теракти та диверсії.



За версією ФСБ, організатором був Стрєлков – учасник забороненої у Росії організації «Націонал соціалізм/Біла влада». Він у 2019 році, нібито ухиляючись від кримінальної відповідальності за скоєні злочини екстремістської спрямованості, виїхав до України, де був «завербований СБУ», після чого притягнув до своєї діяльності Соколова та Гашева, заявили у ФСБ.



Так, у Єврейській автономній області співробітники ФСБ затримали 35-річного мешканця Біробіджана Валерія Качина – про його затримання за підозрою у спробі вступити до лав Збройних сил України повідомляли раніше. ФСБ стверджує, що Качинь також передавав українським спецслужбам секретну інформацію щодо об'єктів інфраструктури Єврейської автономної області.



Ще двох людей було затримано в Ростовській області Росії. Це житель Волгоградської області Євген Никифоров, який нібито збирався взяти участь у війні на боці України, та Владислав Пономарьов, який має російське та українське громадянство. ФСБ стверджує, що він нібито передав Україні відомості про дислокацію російських військовослужбовців, за якими згодом було завдано удару по установці HIMARS.



Повідомляється, що проти всіх затриманих порушили кримінальні справи за статтями про держзраду та шпигунство, і всіх, крім Стрєлкова, відправили під варту.