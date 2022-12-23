Путин назвал «спецоперацию» войной. Депутат требует открыть дело

Муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Никита Юферев обратился в Генпрокуратуру и МВД России с требованием возбудить уголовное дело в отношении президента страны Владимира Путина по статье о распространении фейков о российской армии после того, как глава государства сказал слово «война». Об этом Юферев написал в своем Twitter.



«Владимир Путин назвал войну войной: "Наша цель — закончить эту войну". Но указа о завершении СВО не было, войну не объявляли», — говорится в сообщении.



Юферев отметил, что за такие слова о войне в Российской Федерации в этом году осудили уже несколько тысяч человек.



Речь идет о пресс-конференции российского президента 22 декабря. Отвечая на вопросы журналистов, глава Кремля впервые употребил слово «война» в отношении войны в Украине, до этого он использовал лишь термин «специальная военная операция».