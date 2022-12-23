Путін назвав «спецоперацію» війною. Депутат вимагає відкрити справу

Муніципальний депутат із Санкт-Петербурга Микита Юферєв звернувся до Генпрокуратури та МВС Росії з вимогою порушити кримінальну справу стосовно президента країни Володимира Путіна за статтею про поширення фейків про російську армію після того, як глава держави сказав слово «війна». Про це Юферєв написав у себе у Twitter.



«Володимир Путін назвав війну війною: "Наша мета – закінчити цю війну". Але указу про завершення СВО не було, війну не оголошували», — йдеться у повідомленні.

Юферєв зазначив, що за такі слова про війну в Російській Федерації цього року засудили вже кілька тисяч людей.



Йдеться про прес-конференцію російського президента 22 грудня. Відповідаючи на запитання журналістів, глава Кремля вперше вжив слово «війна» щодо війни в Україні, до цього він використовував лише термін «спеціальна військова операція».