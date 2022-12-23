На деоккупированных территориях прокуратура обнаружила уже более полусотни пыточных

На деоккупированных территориях Украины после отступления россиян обнаружено 54 места жестокого обращения с населением. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос Центра по правам человека ZMINA.



В то же время в Единый реестр досудебных расследований внесено 5079 уголовных правонарушений по фактам пыток, причинения телесных повреждений или иного бесчеловечного обращения в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.



Также расследование продолжается в 855 уголовных производствах по военным преступлениям против детей, связанных с вооруженной агрессией России против Украины, в том числе 10 — по фактам сексуального насилия.