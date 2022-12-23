На деокупованих територіях прокуратура виявила вже понад півсотні катівень

На деокупованих територіях України після відступу росіян виявлено 54 місця жорстокого поводження з населенням. Про це повідомили у Офісі генерального прокурора у відповідь на запит Центру з прав людини ZMINA.



Водночас, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 5079 кримінальних правопорушень за фактами тортур, заподіяння тілесних ушкоджень або іншого нелюдського поводження внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.



Також розслідування триває у 855 кримінальних провадженнях з військових злочинів проти дітей, пов'язаних із збройною агресією Росії проти України, зокрема 10 — за фактами сексуального насильства.