В Донецкой области погибли два человека, еще пятеро получили ранения

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя — в Курахово. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Еще пять мирных жителей ранены: двое — в Курахово, по одному — в Бахмуте, Лимане и Елизаветовке.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погиб 1281 мирный житель. 2785 человек получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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