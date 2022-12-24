У Донецькій області загинуло двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло двоє мирних жителів — у Кураховому. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Ще п'ять мирних жителів поранені: двоє — у Кураховому, по одному — у Бахмуті, Лимані та Єлизаветівці.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого в Донецькій області через повномасштабне вторгнення військ РФ загинув 1281 мирний житель. 2785 осіб дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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