На Херсонщине «прилеты» в школу, больницу, дома: Пять человек погибли, 17 — ранены

Херсон. Фото: Telegram

Российские оккупанты 74 раза обстреляли территорию Херсонской области за минувшие сутки. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.



«Враг целый день беспощадно атаковал жилые кварталы Херсона: зафиксировано 36 обстрелов. Российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома», — перечислил Янушевич.



По информации ОВА, за сутки в результате обстрелов погибли пять мирных жителей, 17 человек получили ранения различной степени тяжести.



«Среди пострадавших есть шестилетний ребенок. Девочку с множественными осколочными травмами доставили в больницу. Ребенок в тяжелом состоянии», — уточнил Янушевич.



Последствия обстрелов публикуют местные жители в Telegram.