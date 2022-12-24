На Херсонщині «прильоти» у школу, лікарню, будинки: П'ятеро людей загинули, 17 — поранені

Херсон. Фото: Telegram

Російські окупанти 74 рази обстріляли територію Херсонської області за минулу добу. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«Ворог цілий день нещадно атакував житлові квартали Херсона: зафіксовано 36 обстрілів. Російські снаряди влучили в об'єкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки», — перелічив Янушевич.



За інформацією ОВА, за добу через обстріли загинуло п'ятеро мирних жителів, 17 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.



«Серед постраждалих є шестирічна дитина. Дівчинку з множинними осколковими травмами доставили в лікарню. Дитина у важкому стані», — уточнив Янушевич.



Наслідки обстрілів публікують місцеві жителі у Telegram.