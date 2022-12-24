«Это убийство ради запугивания»: Зеленский отреагировал на обстрел Херсона

В Херсоне под обстрел попали не военные объекты, а гражданское население. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Соцсети скорее всего обозначат эти фото как "чувствительный контент". Но это не чувствительный контент — это реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести "русский мир" в виде обстрелов гражданского населения», — отметил президент.



Зеленский подчеркнул, что обстрел центральной части Херсона в канун Рождества — это не война по правилам.



«Это террор, это убийство ради запугивания и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем», — заключил глава государства.



Также последствия обстрела показала Херсонская областная военная администрация.





Напомним, российские войска обстреляли центр Херсона. По данным Офиса президента, семь человек погибли, 58 ранены, из них 18 — в тяжелом состоянии.