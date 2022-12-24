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«Це вбивство заради залякування»: Зеленський відреагував на обстріл Херсона

24 грудня 2022, 14:05

«Це вбивство заради залякування»: Зеленський відреагував на обстріл Херсона

У Херсоні під обстріл потрапили не військові об'єкти, а цивільне населення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Соцмережі швидше за все позначать ці фото як "чутливий контент". Але це не чутливий контент — це реальне життя України та українців. Країна-терорист продовжує нести "русский мир" у вигляді обстрілів цивільного населення», — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що обстріл центральної частини Херсона напередодні Різдва — це не війна за правилами.

«Це терор, це вбивство заради залякування й задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо», — підсумував очільник держави.

Також наслідки обстрілу показала Херсонська обласна військова адміністрація.



Нагадаємо, російські війська обстріляли центр Херсона. За даними Офісу президента, семеро людей загинули, 58 поранені, з них 18 — у важкому стані.

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