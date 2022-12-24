«Це вбивство заради залякування»: Зеленський відреагував на обстріл Херсона

У Херсоні під обстріл потрапили не військові об'єкти, а цивільне населення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.



«Соцмережі швидше за все позначать ці фото як "чутливий контент". Але це не чутливий контент — це реальне життя України та українців. Країна-терорист продовжує нести "русский мир" у вигляді обстрілів цивільного населення», — зазначив президент.



Зеленський наголосив, що обстріл центральної частини Херсона напередодні Різдва — це не війна за правилами.



«Це терор, це вбивство заради залякування й задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо», — підсумував очільник держави.



Також наслідки обстрілу показала Херсонська обласна військова адміністрація.





Нагадаємо, російські війська обстріляли центр Херсона. За даними Офісу президента, семеро людей загинули, 58 поранені, з них 18 — у важкому стані.