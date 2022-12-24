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Для массовых проверок переселенцев сейчас не время, заявили в Минреинтеграции

24 декабря 2022, 14:27

Для массовых проверок переселенцев сейчас не время, заявили в Минреинтеграции

Для массовых проверок мест проживания внутренне перемещенных лиц сейчас не время. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Минреинтеграции.

«Как государство мы обязаны проконтролировать целевое использование средств. Вместе с тем не можем допустить, чтобы люди, которые остро нуждаются в денежной помощи, находились под проверками, или ошибочно этой помощи лишились. Сейчас, когда постоянно звучат воздушные тревоги, проблемы с электричеством и связью, люди не должны стоять в очереди в органах соцзащиты, чтобы подтвердить актуальность указанного места жительства», — сказала Верещук.

По ее словам, необходимо четко определить основания, при которых допускается проведение проверок.

Также в ведомстве сообщили, что принято решение проводить проверки мест проживания ВПЛ исключительно в случаях обращения правоохранительных органов в органы соцзащиты населения при наличии подозрения неправомерного получения помощи. Об этом переселенца известят телефонным звонком.  Во всех других случаях проведение выборочных проверок мест проживания переселенцев не допускается.

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