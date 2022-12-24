Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Масові перевірки переселенців зараз не на часі, заявили в Мінреінтеграції

24 грудня 2022, 14:27

Масові перевірки переселенців зараз не на часі, заявили в Мінреінтеграції

Масові перевірки місць проживання внутрішньо переміщених осіб зараз не на часі. Про це заявила віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Мінреінтеграції.

«Як держава ми зобов'язані проконтролювати цільове використання коштів. Разом з тим, не можемо допустити, щоб люди, які гостро потребують грошової допомоги, перебували під перевірками, або помилково цієї допомоги позбулися. Нині, коли постійно лунають повітряні тривоги, проблеми з електрикою та зв'язком, люди не повинні стояти в черзі в органах соцзахисту, щоб підтвердити актуальність зазначеного місця проживання», — сказала Верещук.

За її словами, необхідно чітко визначити підстави, за яких допускається проведення перевірок.

Також у відомстві повідомили, що ухвалено рішення проводити перевірки місць проживання ВПО виключно у випадках звернення правоохоронних органів до органів соцзахисту населення за наявності підозри неправомірного отримання допомоги. Про це переселенця сповістять телефонним дзвінком. У всіх інших випадках проведення вибіркових перевірок місць проживання переселенців не допускається.

Читайте також:

12 тисяч місць на Закарпатті: Які регіони готові прийняти переселенців

Ще за темою

Інше
Війна
Люди
переселенці

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:49
«ЛНР» заявила про загибель двох цивільних у Кремінній
12:15
У Донецьку під обстріл потрапив Київський район, багато руйнувань
08:51
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці поранено чотирьох людей, зокрема дитину
00:19
Шестеро людей постраждали в ДТП на Луганщині
00:09
Дитина та жінка постраждали під час обстрілу у Донецьку
22:46
Головні події в окупації 23 грудня
21:20
У центрі Донецька – нові руйнування після обстрілу
20:36
Обстріл знеструмив частину Донецька
20:33
Пушилін тимчасово заборонив вивезення металобрухту з окупованої Донеччини
19:53
«ДНР»: У Горлівці під час обстрілу поранено жінку
17:52
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
14:25
Окупанти за допомогою брезенту «відремонтували» будинок у Маріуполі — Андрющенко
14:16
З окупованої території Запоріжжя у РФ на «новорічні свята» вивезли 200 дітей
12:47
У Токмаку згорів штаб окупантів
12:05
РФ призначила «прокурорів» на окуповані українські території
Всі новини
15:28
Переселенцям автоматично продовжать виплати з 1 січня
15:18
На окупованій Луганщині пошкоджено залізничний міст
14:27
Масові перевірки переселенців зараз не на часі, заявили в Мінреінтеграції
14:05
«Це вбивство заради залякування»: Зеленський відреагував на обстріл Херсона
13:19
У передмісті Запоріжжя ракети окупантів зруйнували гімназію
13:14
Центр Херсона накрили обстрілом, кількість загиблих зростає
12:49
«ЛНР» заявила про загибель двох цивільних у Кремінній
12:15
У Донецьку під обстріл потрапив Київський район, багато руйнувань
11:21
На Донеччині окупанти вели обстріли на чотирьох напрямках
10:42
24 удари по Донеччині завдала армія РФ, є загиблі
10:14
На Херсонщині «прильоти» у школу, лікарню, будинки: П'ятеро людей загинули, 17 — поранені
09:49
На Дніпропетровщині під обстріл потрапили три громади
09:25
Залп може сягати 20 ракет: РФ вивела «Калібри» в Чорне море
08:51
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці поранено чотирьох людей, зокрема дитину
08:21
У Донецькій області загинуло двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення
Всі новини
ВІДЕО
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
23 грудня, 17:52
У ресторані Донецька поранено екс-голову «Роскосмосу» Рогозіна та «прем'єра ДНР»
21 грудня, 23:46
Візит Зеленського до США та передача системи Patriot: усі подробиці
21 грудня, 19:30

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама