Масові перевірки переселенців зараз не на часі, заявили в Мінреінтеграції

Масові перевірки місць проживання внутрішньо переміщених осіб зараз не на часі. Про це заявила віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Мінреінтеграції.



«Як держава ми зобов'язані проконтролювати цільове використання коштів. Разом з тим, не можемо допустити, щоб люди, які гостро потребують грошової допомоги, перебували під перевірками, або помилково цієї допомоги позбулися. Нині, коли постійно лунають повітряні тривоги, проблеми з електрикою та зв'язком, люди не повинні стояти в черзі в органах соцзахисту, щоб підтвердити актуальність зазначеного місця проживання», — сказала Верещук.



За її словами, необхідно чітко визначити підстави, за яких допускається проведення перевірок.



Також у відомстві повідомили, що ухвалено рішення проводити перевірки місць проживання ВПО виключно у випадках звернення правоохоронних органів до органів соцзахисту населення за наявності підозри неправомірного отримання допомоги. Про це переселенця сповістять телефонним дзвінком. У всіх інших випадках проведення вибіркових перевірок місць проживання переселенців не допускається.