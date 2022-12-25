В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменят

В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменяется, нарушителей будут задерживать. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева.



«Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас — праздничный или непраздничный — есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица», — сказала Рева в эфире телемарафона.



Она подчеркнула, что те, кто выйдут на улицу в новогоднюю ночь, могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.



Также Рева добавила, что пиротехнические средства, их реализация и использование запрещены практически по всей территории Украины и полиция будет реагировать на такие случаи.