Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменят

25 декабря 2022, 23:28

В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменят

В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменяется, нарушителей будут задерживать. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева.

«Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас — праздничный или непраздничный — есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица», — сказала Рева в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что те, кто выйдут на улицу в новогоднюю ночь, могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.

Также Рева добавила, что пиротехнические средства, их реализация и использование запрещены практически по всей территории Украины и полиция будет реагировать на такие случаи.

Еще по теме

Прочее
Война комендантский час
События
Новый год

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:18
Главные события в оккупации 25 декабря
23:46
Главные события в оккупации 24 декабря
21:56
В Донецке ранен ребенок
20:23
Раненного в Донецке Рогозина перевезли в госпиталь в Московском регионе РФ
19:35
В Донецке сообщают о «прилетах» на территориях двух больниц
14:58
На оккупированной Луганщине поврежден ж/д мост
12:49
«ЛНР» заявила о гибели двоих гражданских в Кременной
12:15
В Донецке под обстрел попал Киевский район, много разрушений
08:51
«ДНР»: В Донецке и Горловке ранены четыре человека, в том числе ребенок
22:46
Главные события в оккупации 23 декабря
21:14
В центре Донецка – новые разрушения после обстрела
20:30
Пушилин временно запретил вывоз металлолома из оккупированной Донетчины
20:25
Обстрел обесточил часть Донецка
19:53
«ДНР»: В Горловке в ходе обстрела ранена женщина
17:52
Мариуполь: Реальность против картинки российских СМИ ►
все новости
23:28
В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменят
23:18
Главные события в оккупации 25 декабря
19:08
ВСУ ударили по штабу войск РФ на Херсонщине, где было совещание офицеров — Генштаб
17:40
В Беларуси загорелся российский истребитель МиГ-31К. Он является носителем гиперзвуковых ракет
16:48
Здания исторического значения сносят в Мариуполе
16:25
Оккупанты готовят наступление на еще одном направлении
15:55
Россия вывела в Черное море 4 носителя крылатых ракет
15:23
Оккупанты ранили женщину в Авдеевке
14:58
Российские войска ударили ракетами по Краматорску
13:56
Оккупанты закрыли выезд в Запорожье
13:34
Российские войска теряют тысячи солдат под Бахмутом — Гайдай
13:34
Оккупанты теряют тысячи солдат под Бахмутом — Гайдай
12:51
Суточные потери российских оккупантов превысили 600 человек
12:20
Колонны военной техники зашли из России на оккупированную территорию
11:14
16 мирных жителей погибли на Херсонщине за сутки — ОВА
все новости
ВИДЕО
В Донецке сообщают о «прилетах» на территориях двух больниц
24 декабря, 19:35
Война в Украине влияет на другие страны: какое теперь оружие в цене
24 декабря, 19:28
Мариуполь: Реальность против картинки российских СМИ ►
23 декабря, 17:52

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама