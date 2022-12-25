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У новорічну ніч комендантську годину в Україні не скасують

25 грудня 2022, 23:28

У новорічну ніч комендантську годину в Україні не скасують

У новорічну ніч комендантська година в Україні не скасовується, порушників затримуватимуть. Про це повідомила прес-секретар голови Національної поліції Мар'яна Рева.

«Люди мають розуміти, що незалежно від того, який день у нас — святковий чи несвятковий — є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їх документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи», — сказала Рева в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що ті, хто вийдуть на вулицю у новорічну ніч, можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення комендантської години.

Так само Рева додала, що піротехнічні засоби, їх реалізація та використання заборонені практично по всій території України і поліція реагуватиме на такі випадки.

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