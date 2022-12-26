Войска РФ обстреляли Донбасс ЗРК «С-300», РСЗО «Град» и артиллерией. Фото: Полиция Донецкой области

Правоохранители зафиксировали последствия российских атак 10 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.



Оккупанты нанесли 19 ударов из ЗРК «С-300», РСЗО «Град» и артиллерии по региону. Обстреляны города Авдеевка, Краматорск, Славянск, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, села Веселое, Орловка, Карловка, Предтечино, Северное.

Повреждены российскими войсками 9 гражданских объектов Донетчины – жилые дома, админздание, промышленные предприятия.

«Три ракеты «С-300» россияне выпустили на Краматорск, разрушив завод. Пострадавших нет», - рассказали правоохранители.

В селе Предтечино артиллерией войск РФ поврежден частный дом, ранен человек. Есть травмированные в результате ударов по Авдеевке.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 36 человек, с начала обязательной эвакуации – более 33 714 человек, среди них 5022 – дети, 1971 – люди с инвалидностью.

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