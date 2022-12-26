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Війська РФ обстріляли Донецьку область ЗРК «С-300», РСЗВ «Град» та артилерією

26 грудня 2022, 10:32

Війська РФ обстріляли Донецьку область ЗРК «С-300», РСЗВ «Град» та артилерією

Війська РФ обстріляли Донбас «С-300», РСЗВ «Град» та артилерією. Фото: Поліція Донецької області Війська РФ обстріляли Донбас «С-300», РСЗВ «Град» та артилерією. Фото: Поліція Донецької області

Правоохоронці зафіксували наслідки російських атак 10 населених пунктів Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні жителі.

Окупанти завдали 19 ударів із ЗРК «С-300», РСЗВ «Град» та артилерії по регіону. Обстріляні міста Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Веселе, Орлівка, Карлівка, Предтечине, Сєверне.

Пошкоджено російськими військами 9 цивільних об'єктів Донеччини – житлові будинки, адмінбудівлю, промислові підприємства.

«Три ракети С-300 росіяни випустили на Краматорськ, зруйнувавши завод. Постраждалих немає», - розповіли правоохоронці.

У селі Предтечине артилерією військ РФ пошкоджено приватний будинок, поранено людину. Є травмовані внаслідок ударів по Авдіївці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 36 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 33 714 осіб, серед них 5022 – діти, 1971 – люди з інвалідністю.

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