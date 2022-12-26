В Закарпатье построят временное жилье для переселенцев из Луганщины

Временное жилье будет построено для переселенцев из Луганской области на Закарпатье. Частично деньги на строительство выделит Красный Крест, но основные средства обладминистрация направит на восстановление жилья в Луганской области. Об этом на брифинге рассказал начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает «Укринформ».



«Модульный городок для ВПЛ на Закарпатье пока не строится, но этот проект уже находится в стадии реализации. Уже есть зарезервированные средства от Красного Креста, 2 миллиона долларов. От Закарпатской областной администрации есть банк земли. Об этом проекте можно сказать, что он достаточно быстро будет реализован», - заверил Гайдай.



Он уточнил, что жилья в городке на всех не хватит – только для определенных категорий переселенцев, и будет временным. По его словам, квартиры будут предоставлены в первую очередь многодетным семьям, людям с инвалидностью.



«Может быть, на год, возможно – на два, три. Все будет зависеть от того, как быстро мы деоккупируем территорию Луганской области. Не так много строиться таких городков, потому что все аккумулированные областной администрацией средства, а это почти 1,7 миллиарда, мы резервируем для восстановления именно инфраструктуры и домов в Луганской области», - подчеркнул глава ОВА.



По данным Луганской ОВА, всего в Украине зарегистрировано 140 тысяч луганчан, покинувших территорию области.