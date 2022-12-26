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На Закарпатті збудують тимчасове житло для переселенців із Луганщини

26 грудня 2022, 13:50

На Закарпатті збудують тимчасове житло для переселенців із Луганщини

Тимчасове житло буде збудовано для переселенців із Луганської області на Закарпатті. Частково гроші на будівництво виділить Червоний Хрест, але кошти обладміністрація направить на відновлення житла в Луганській області. Про це на брифінгу розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє «Укрінформ».

«Модульне містечко для ВПО на Закарпатті поки що не будується, але цей проект вже перебуває на стадії реалізації. Вже є зарезервовані кошти від Червоного Хреста, 2 мільйони доларів. Від Закарпатської обласної адміністрації є банк землі. Про цей проект можна сказати, що його досить швидко буде реалізовано», - запевнив Гайдай.

Він уточнив, що житла в містечку на всіх не вистачить, лише для певних категорій переселенців і буде тимчасовим. За його словами, квартири будуть надані насамперед багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю.

«Можливо, на рік, можливо – на два, три. Все залежатиме від того, як швидко ми окупуємо територію Луганської області. Не так багато будуватися таких містечок, бо всі акумульовані обласною адміністрацією кошти, а це майже 1,7 мільярда, ми резервуємо для відновлення саме інфраструктури та будинків у Луганській області», - наголосив голова ОВА.

За даними Луганської ОВА, всього в Україні зареєстровано 140 тисяч луганчан, які залишили територію області.

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