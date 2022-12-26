В результате войны в Украине пострадали 40% молодежи

Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины так или иначе пострадало 40% молодежи. Об этом заявила заместительница министра молодежи и спорта Марина Попатенко, передает пресс-служба ведомства.



«В результате полномасштабного вторжения пострадало 40% молодежи в Украине. Более 2 миллионов молодых людей стали внутренне перемещенными лицами и еще около 2 миллионов уехали за пределы страны», - говорится в сообщении.



Отмечается, что нанесенный ущерб объектам молодежной инфраструктуры составляет более 3,4 млн долларов. С февраля по сегодняшний день российскими оккупантами были захвачены, разрушены или повреждены 98 объектов молодежной инфраструктуры



Попатенко подчеркнула, что уже 9 лет продолжается временная оккупация АР Крым. С 2014 года тысячи крымских татар были вынуждены покинуть территорию полуострова из-за созданных невыносимых условий проживания, преследований.