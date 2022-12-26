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Внаслідок війни в Україні постраждали 40% молоді

26 грудня 2022, 16:07

Внаслідок війни в Україні постраждали 40% молоді

Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України так чи інакше постраждали 40% молоді. Про це заявила заступниця міністра молоді та спорту Марина Попатенко, повідомляє прес-служба відомства.

«Внаслідок повномасштабного вторгнення постраждали 40% молоді в Україні. Понад 2 мільйони молодих людей стали внутрішньо переміщеними особами і ще близько 2 мільйонів виїхали за межі країни», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдані збитки об'єктам молодіжної інфраструктури становить понад 3,4 млн доларів. З лютого по сьогодні російськими окупантами було захоплено, зруйновано або пошкоджено 98 об'єктів молодіжної інфраструктури.

Попатенко наголосила, що вже 9 років триває тимчасова окупація АР Крим. З 2014 року тисячі кримських татар були змушені залишити територію півострова через створені нестерпні умови проживання, переслідування.

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