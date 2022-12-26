Путина назначил Медведева заместителем председателя ВПК

Президент России Владимир Путин назначил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии. Об этом сообщает российское информагентство «РИА Новости».



Также в составе комиссии — министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководители СВР, ФСБ, Росгвардии и другие.

Ранее Дмитрий Медведев пригрозил, что РФ может применить против Украины «весь арсенал возможных средств поражения». Медведев считает, что Россия сегодня «формирует будущий миропорядок, а не Штаты с Британией или темным Киевом».