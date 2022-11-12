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Медведев пригрозил использовать «весь арсенал средств поражения» против Украины

12 ноября 2022, 16:23

Медведев пригрозил использовать «весь арсенал средств поражения» против Украины

РФ может применить против Украины «весь арсенал возможных средств поражения». Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram.

Медведев заявил, что Россия сегодня «формирует будущий миропорядок, а не Штаты с Британией или темным Киевом».

«Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны», — уверяет зампредседателя Совета безопасности РФ.

По его словам, «боевую работу» Россия ведет, «стараясь сохранять жизни наших военнослужащих и мирного населения».

«Россия… пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время», — написал он.

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Напомним, ранее Медведев грозил миру ядерным оружием.

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