Путіна призначив Медведєва заступником голови ВПК

Президент Росії Володимир Путін призначив заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва першим заступником голови Військово-промислової комісії. Про це повідомляє російське інформагентство "РІА Новини".



Також у складі комісії — міністр оборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, керівники СЗР, ФСБ, Росгвардії та інші.



Раніше Дмитро Медведєв пригрозив, що РФ може застосувати проти України "весь арсенал можливих засобів поразки". Медведєв вважає, що Росія сьогодні "формує майбутній світопорядок, а не Штати з Британією чи темним Києвом".