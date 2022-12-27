Лукашенко заявил о согласовании с Путиным «многих вопросов»

Александр Лукашенко заявил, что в ходе неформального общения с президентом России Владимиром Путиным удалось согласовать «многие вопросы». Об этом сообщает БЕЛТА.



«Мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. И порой у некоторых государств на это уходят годы - мы с вами за вечер многие точки расставили над "i"», - сказал он.



По словам Лукашенко, он продолжил «минский диалог» с Путиным.



Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию 24 декабря. Он посетил Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина в подмосковном поселке Звездный городок. Сейчас там происходит отбор кандидатов на полет в космос от Беларуси.



Ранее Путин встретился с Лукашенко в Минске 19 декабря.