Лукашенко заявив про узгодження з Путіним «багатьох питань»

Олександр Лукашенко заявив, що під час неформального спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним вдалося узгодити «багато питань». Про це повідомляє БЕЛТА.



«Ми вчора з вами не лише за цим чаюванням, а й пізно ввечері, повертаючись додому, обговорили дуже багато питань. І часом у деяких держав на це йдуть роки – ми з вами за вечір багато крапок розставили над "i"», - сказав він.



За словами Лукашенка, він продовжив «мінський діалог» із Путіним.



Лукашенко вирушив із робочим візитом до Росії 24 грудня. Він відвідав Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Гагаріна у підмосковному селищі Зоряне містечко. Наразі там відбувається відбір кандидатів на політ у космос від Білорусі.

Раніше Путін зустрівся із Лукашенком у Мінську 19 грудня.