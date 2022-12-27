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Минэкономики прогнозирует падение ВВП по итогам года на уровне 32%

27 декабря 2022, 13:37

Минэкономики прогнозирует падение ВВП по итогам года на уровне 32%

По итогам года падение экономики составит 32%, а не 50%, как прогнозировалось после начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

«По результатам 2022 года мы имеем гораздо более оптимистичные прогнозы падения экономики, чем предполагалось в конце февраля – не более 32%. Украинский бизнес проявил значительную гибкость и выносливость, а нашей задачей как правительства было поддержать его – кредитованием, грантовыми программами на заведение собственного дела, а также поддержкой безработных», - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министерка экономики Юлия Свириденко.

Она отметила, что на следующий год Минэкономики прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2%.

Рост украинской экономики, напомнила Свириденко, также зависит от уровня занятости населения и, соответственно, наполнения бюджета. Несмотря на фактор войны, разрушение предприятий, выезд части трудоспособных украинцев за границу, Украине все равно удается обеспечивать 50% поступлений в бюджет собственными силами. Остальные 50% – помощь международных партнеров.

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