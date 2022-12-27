Мінекономіки прогнозує падіння ВВП за підсумками року на рівні 32%

За підсумками року падіння економіки становитиме 32%, а не 50%, як прогнозувалося після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили у прес-службі Мінекономіки.



«За результатами 2022 року ми маємо набагато оптимістичніші прогнози падіння економіки, ніж передбачалося наприкінці лютого – не більше 32%. Український бізнес виявив значну гнучкість та витривалість, а нашим завданням як уряду було підтримати його – кредитуванням, грантовими програмами на започаткування власної справи, а також підтримкою безробітних», - зазначила перший віце-прем'єр-міністр України - міністерка економіки Юлія Свириденко.



Вона зазначила, що наступного року Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на рівні 3,2%.

Зростання української економіки, нагадала Свириденко, також залежить від рівня зайнятості населення та, відповідно, наповнення бюджету. Незважаючи на фактор війни, руйнування підприємств, виїзд частини працездатних українців за кордон, Україні все одно вдається забезпечувати 50% надходжень до бюджету власними силами. Інші 50% – допомога міжнародних партнерів.