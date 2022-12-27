Тысяча крымских татар выехали в Турцию, чтобы их не мобилизовала РФ

С начала объявления частичной мобилизации Россией из временно оккупированного Крыма в Турцию вынуждены уезжать крымские татары. Об этом сообщает представительство президента Украины в АР Крым.



Отмечается, что постоянный представитель Тамила Ташева в рамках визита в Турецкую Республику провела встречу с заместителем министра иностранных дел Турции Ясином Серимом. Серим заявил, что с начала объявления мобилизации на территории РФ и оккупированного Крыма, в Турцию вынужденно выехали около тысячи крымских татар.



Стороны также обсудили проблему политических заключенных. Эта тема остается на повестке дня для Турции в рамках ее контактов с РФ.



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