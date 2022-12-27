Тисяча кримських татар виїхали до Туреччини, щоб їх не мобілізувала РФ

Від початку оголошення часткової мобілізації Росією з тимчасово окупованого Криму до Туреччини змушені виїжджати кримські татари. Про це повідомляє представництво президента України в АР Крим.



Зазначається, що постійна представниця Таміла Ташева в межах візиту до Турецької Республіки провела зустріч із заступником міністра закордонних справ Туреччини Ясіном Серімом. Серім заявив, що від початку оголошення мобілізації на території РФ та окупованого Криму, до Туреччини вимушено виїхали близько тисячі кримських татар.



Сторони також обговорили проблему політичних в'язнів. Ця тема залишається на порядку денному для Туреччини в межах її контактів з РФ.



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