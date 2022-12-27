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Идут тяжелые бои: Ситуация на фронте возле Кременной и Сватово

27 декабря 2022, 20:59

Идут тяжелые бои: Ситуация на фронте возле Кременной и Сватово

Кременная — стратегический населенный пункт в звене обороны армии РФ, потому что в случае поражения их группировка будет разбита на две части. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Гайдай подчеркнул, что освобождение каждых 500 м земли на Луганщине даются ВСУ очень тяжело. Возле Кременной идут тяжелые бои.

«Где Белогоровка, Силы обороны крепко держат оборону… Атаки со стороны россиян не прекращаются, обстрелы не прекращаются. Но продавить нашу оборону они не могут. Что касается Сватово — Кременной, там ситуация другая. Успех на стороне наших защитников», — рассказал руководитель ОВА.

Он уточнил, что у оккупантов на том направлении — большое количество резервов.

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