Тривають важкі бої: Ситуація на фронті біля Кремінної та Сватового

Кремінна — стратегічний населений пункт у ланці оборони армії РФ, тому що в разі поразки їхнє угруповання буде розбито на дві частини. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



Гайдай наголосив, що звільнення кожних 500 м землі на Луганщині даються ЗСУ дуже важко. Біля Кремінної йдуть важкі бої.



«Де Білогорівка, Сили оборони міцно тримають оборону... Атаки з боку росіян не припиняються, обстріли не припиняються. Але продавити нашу оборону вони не можуть. Що стосується Сватового — Кремінної, там ситуація інша. Успіх на боці наших захисників», — розповів керівник ОВА.



Він уточнив, що в окупантів на тому напрямку — велика кількість резервів.



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