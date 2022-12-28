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Оккупанты в Мариуполе запретили массовые мероприятия на новогодние праздники

28 декабря 2022, 14:16

Оккупанты в Мариуполе запретили массовые мероприятия на новогодние праздники

На период новогодних праздников оккупанты запретили жителям Мариуполя собираться вместе в количестве более 50 человек. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.

По его словам, праздновать в том числе нельзя в кафе и в ресторанах города.

Кроме того Андрющенко рассказал, что в Левобережном районе нет света из-за ливня.

«Демонтаж не останавливается ни на минуту. Добрались до улицы Куинджи. Уже мертвые кварталы превращаются в настоящую пустыню. По размеру площади демонтажа центр города близится к району Азовстали на Левобережье. Карта Мариуполя меняется кардинально. Теперь можно легко увидеть, что люди живут по большей части в окрестностях. Значительная часть горожан перебралась в дачную застройку, чтобы пережить зиму с буржуйками», - написал он.

Также Пётр Андрющенко рассказал, что количество выезжающих из города растет. Очередь на пересечение «границы» в Новоазовском районе, по его информации, достигает 32 километров автомобильной пробки, а время ожидания около 24 часов.

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