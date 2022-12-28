Окупанти у Маріуполі заборонили масові заходи на новорічні свята

На період новорічних свят окупанти заборонили мешкканцям Маріуполя збиратися разом у кількості понад 50 осіб. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За його словами, святкувати у тому числі не можна у кафе та в ресторанах міста.



Крім того Андрющенко розповів, що у Лівобережному районі немає світла через зливу.



«Демонтаж не зупиняється ані на хвилину. Дістались вулиці Куїнджі. Вже мертві квартали перетворюються на справжню пустелю. З розміром площі демонтажу центр міста наближається до району Азовсталі на Лівобережжі. Мапа Маріуполя змінюється кардинально. Тепер можна легко побачити, що люди мешкають здебільше на околицях. Значна частина містян перебралась в дачну забудову, аби пережити зиму з буржуйками», - написав він.



Крім того, Петро Андрющенко розповів, що кількість людей, що виїжджають з міста, зростає. Черга на перетин «кордону» у Новоазовському районі, за його інформацією, сягає 32 кілометрів автомобільної пробки, а час очікування близько 24 годин.

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