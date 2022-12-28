Не все влезут: Как спасают животных Бахмута под непрерывными обстрелами

Волонтеры из Киева кормят животных в Бахмуте, и эвакуируют их. Все это делают под не стихающие обстрелы, так как сегодня здесь — самая горячая точка на карте Украины. Россияне стянули все свои силы и ресурсы для захвата этого города. 80% инфраструктуры населенного пункта уже уничтожено.



До полномасштабного вторжения России в Украину население Бахмута превышало 70 тысяч. Сегодня остается около 12 тысяч, с приходом зимы и усилением обстрелов все больше людей принимают решение выезжать. Но много тех, кто не может оставить животных. Волонтеры помогают таким семьям выехать.



Зооволонтеры, приезжая в Бахмут, привозят с собой много корма для бездомных животных. Некоторых из них заберут. На одной из локаций — около 15 котов. Их накормили, и некоторых, кто явно не сможет пережить эту зиму, заберут с собой в Изюм, дальше в Киев — и найдут им хозяев.



«Это сложный выбор, на самом деле, потому что эвакуировать надо всех, но на всех не всегда ресурсов хватает, и все не влезут. Этот длинношерстный, зимой длинная шерсть будет в колтунах вся. Длинношерстные на улице зимой не особо выживают», — пояснил зооволонтер Михаил.



В одно из мест приехали забрать двух котов, и пока искали их, покормили пса на привязи возле дома.



«Раз собаку кормят, оставим ей корм, видимо, люди тут бывают», — отметил Михаил.



Эти зоозащитники впервые приехали в Бахмут, услышав о проблеме брошенных голодных животных.



«У нас организация "Команда спасения животных Киева". Она занимается в принципе животными в чрезвычайных ситуациях. Основной профиль, который давался изначально организации, это спасение конкретных животных, то есть кот упал в колодец, залез на дерево, не может выбраться из какой-то ситуации», — рассказал волонтер.



По его словам, эвакуацией животных пришлось заниматься впервые.



«Не все зоозащитники готовы сюда ехать за животными... За часть животных мы договорились, в какие приюты могут взять, какие люди могут взять. Часть животных поедут к своим хозяевам, которые отсюда уехали, а животные на попечении остались, или к волонтерам, которые готовы их забрать», — поделился Михаил.



Овчарка по кличке Алтай поедет к своим хозяевам в Черкасскую область. Несколько месяцев назад люди эвакуировались, а забрать животное не смогли. Теперь семья воссоединится.



Сегодня десятки домов в Бахмуте разрушены. Как, к примеру, пятиэтажка, целый пролет которой сложился, скорее всего, от авиаудара. Сейчас волонтеры раздают жителям этого разрушенного города корм для собак и для котов.



«Жалко, конечно, что бросают, уезжают, но они прибиваются, мы их любим все равно. Много брошенных животных, много, очень много. Но мы стараемся их поддерживать все равно», — рассказала жительница Бахмута Ольга.



По ее словам, на попечении сейчас находятся 17 животных.



Многие люди не выезжают из Бахмута, чтобы не бросать своих питомцев. Например, Наталья не могла оставить своего алабая. Теперь же волонтеры вывезут и его, и всю семью.



«Тут что только не летает. И "Грады", и снаряды, и с авиации, и мины — все подряд летает. Ни окон у людей, ни домов, ничего. Окна — это уже не считается. Главное, чтобы были целые стены, но по Горбатого уже и этого нет… У меня сын под Киевом. А я тут с мамой, с дочкой. Мама — пенсионер с инвалидностью… Надо ехать. Собачку забираем», — поделилась Наталья.



Всего за три дня работы в Бахмуте зоозащитники смогли эвакуировать более 50 животных. Теперь они получили возможность жить в комфорте и сытости с любящими хозяевами.