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Не всі влізуть: Як рятують тварин Бахмута під безперервними обстрілами

28 грудня 2022, 15:09

Не всі влізуть: Як рятують тварин Бахмута під безперервними обстрілами

Волонтери з Києва годують тварин у Бахмуті, та евакуюють їх. Усе це роблять під безперервні обстріли, бо сьогодні тут — найгарячіша точка на карті України. Росіяни стягнули всі свої сили й ресурси для захоплення цього міста. 80% інфраструктури населеного пункту вже знищено.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну населення Бахмута перевищувало 70 тисяч. Сьогодні залишається близько 12 тисяч, із настанням зими та посиленням обстрілів дедалі більше людей ухвалюють рішення виїжджати. Але багато тих, хто не може залишити тварин. Волонтери допомагають таким сім'ям виїхати.

Зооволонтери, приїжджаючи в Бахмут, привозять із собою багато корму для безпритульних тварин. Деяких з них заберуть. На одній з локацій — близько 15 котів. Їх нагодували, і декого, хто вочевидь не зможе пережити цієї зими, заберуть із собою в Ізюм, далі до Києва — і знайдуть їм господарів.

«Це складний вибір, насправді, тому що евакуювати треба всіх, але на всіх не завжди ресурсів вистачає, і всі не влізуть. Цей довгошерстий, взимку довга шерсть буде в ковтунах уся. Довгошерсті на вулиці взимку не особливо виживають», — пояснив зооволонтер Михайло.

В одне з місць приїхали забрати двох котів, і поки шукали їх, погодували пса на прив'язі біля будинку.

«Раз собаку годують, залишимо їй корм, мабуть, люди тут бувають», — зазначив Михайло.

Ці зоозахисники вперше приїхали в Бахмут, почувши про проблему покинутих голодних тварин.

«У нас організація "Команда порятунку тварин Києва". Вона займається в принципі тваринами в надзвичайних ситуаціях. Основний профіль, який давався спочатку організації, це порятунок конкретних тварин, тобто кіт упав у колодязь, заліз на дерево, не може вибратися з якоїсь ситуації», — розповів волонтер.

За його словами, евакуацією тварин довелося займатися вперше.

«Не всі зоозахисники готові сюди їхати за тваринами... За частину тварин ми домовилися, в які притулки можуть взяти, які люди можуть взяти. Частина тварин поїдуть до своїх господарів, які звідси поїхали, а тварини під опікою залишилися, або до волонтерів, які готові їх забрати», — поділився Михайло.

Вівчарка на прізвисько Алтай поїде до своїх господарів у Черкаську область. Кілька місяців тому люди евакуювалися, а забрати тварину не змогли. Тепер родина возз'єднається.

Сьогодні десятки будинків у Бахмуті зруйновані. Як, приміром, п'ятиповерхівка, цілий проліт якої склався, найімовірніше, від авіаудару. Нині волонтери роздають жителям цього зруйнованого міста корм для собак і для котів.

«Шкода, звісно, що кидають, їдуть, але вони прибиваються, ми їх любимо однаково. Багато покинутих тварин, багато, дуже багато. Але ми намагаємося їх підтримувати все одно», — розповіла мешканка Бахмута Ольга.

За її словами, під опікою зараз перебувають 17 тварин.

Багато людей не виїжджають із Бахмута, щоб не кидати своїх вихованців. Наприклад, Наталя не могла залишити свого алабая. Тепер же волонтери вивезуть і його, і всю сім'ю.

«Тут що тільки не літає. І "Гради", і снаряди, і з авіації, і міни — все підряд літає. Ні вікон у людей, ні будинків, нічого. Вікна — це вже не рахується. Головне, щоб були цілі стіни, але на вулиці Горбатого вже й цього немає... У мене син під Києвом. А я тут із мамою, із донькою. Мама — пенсіонерка з інвалідністю... Треба їхати. Собачку забираємо», — поділилася Наталя.

Загалом за три дні роботи в Бахмуті зоозахисники змогли евакуювати понад 50 тварин. Тепер вони отримали можливість жити в комфорті та ситості з люблячими господарями.

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