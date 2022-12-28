В Николаеве во дворе дома взорвался снаряд, ранена женщина

Николаев. Фото: полиции

Российский кассетный снаряд взорвался на территории частного дома в Николаеве, пострадала женщина. Об этом сообщил начальник Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.



«Сегодня в Ингульском районе Николаева от детонации кассетного снаряда пострадала 52-летняя местная жительница. Как оказалось, опасная находка уже некоторое время находилась в куче мусора, который женщина решила поджечь, когда убирала во дворе своего частного дома. Именно в это время снаряд и сдетонировал. Женщине посекло ноги. Сейчас она в больнице. Погибла домашняя собака», — проинформировал Шайхет.