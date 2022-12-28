У Миколаєві у дворі будинку вибухнув снаряд, поранено жінку

Миколаїв. Фото: поліції

Російський касетний снаряд вибухнув на території приватного будинку в Миколаєві, постраждала жінка. Про це повідомив начальник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет.



«Сьогодні в Інгульському районі Миколаєва від детонації касетного снаряда постраждала 52-річна місцева жителька. Як виявилося, небезпечна знахідка вже деякий час перебувала в купі сміття, яке жінка вирішила підпалити, коли прибирала на подвір'ї свого приватного будинку. Саме в цей час снаряд і здетонував. Жінці посікло ноги. Наразі вона в лікарні. Загинув домашній собака», — поінформував Шайхет.