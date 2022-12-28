«Харьковские соглашения»: Суд разрешил арест экс-министра обороны

Киевский апелляционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-министру обороны Михаилу Ежелю за согласование «Харьковских соглашений» в пользу РФ. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



По информации прокуратуры, в апреле 2010 года экс-министр обороны Украины по предварительному сговору с бывшими президентом, премьер-министром, министром юстиции и министром иностранных дел, в нарушение Конституции Украины, Закона Украины «О международных договорах Украины», без фактического рассмотрения проекта и проведения обязательной правовой экспертизы, согласовали его без замечаний.



«В результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск ЧФ РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополя», - говорится в сообщении.



Отмечается, что подозреваемый скрываются от органов досудебного расследования за пределами территории Украины и объявлен в розыск.



Подозрение бывшему министру обороны Михаилу Ежелю объявили в августе 2022 года.