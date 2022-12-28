Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«Харківські угоди»: Суд дозволив арешт екс-міністра оборони

28 грудня 2022, 17:01

«Харківські угоди»: Суд дозволив арешт екс-міністра оборони

Київський апеляційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екс-міністру оборони Михайлу Єжелю за погодження «Харківських угод» на користь РФ. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За інформацією прокуратури, у квітні 2010 року екс-міністр оборони України за попередньою змовою з колишніми президентом, прем'єр-міністром, міністром юстиції та міністром закордонних справ, порушуючи Конституцію України, Закон України «Про міжнародні договори України», без фактичного розгляду проекту та проведення обов'язкової правової експертизи, погодили його без зауважень.

«В результаті таких дій було створено передумови для збільшення чисельності військ ЧФ РФ на території України, їхнього переоснащення та модернізації і надалі – вторгнення збройних сил Російської Федерації та окупації ними АР Крим та м. Севастополя», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування за межами території України та оголошено у розшук.

Підозра колишньому міністру оборони Михайлу Єжелю оголосили у серпні 2022 року.

Ще за темою

Люди
Михайло Єжель
Інше
Харківські угоди

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:53
Російські окупанти обстріляли Олешки на Херсонщині, загинула жінка — мер
15:46
Сєвєродонецькі партизани допомагають ЗСУ та діють самостійно — Стрюк
14:16
Окупанти у Маріуполі заборонили масові заходи на новорічні свята
11:33
РФ, ймовірно, зробить пріоритетом утримання лінії фронту біля Кремінної — Британська розвідка
08:50
У Донецьку поранено чоловіка
22:55
Головні події в окупації 27 грудня
18:24
Тисяча кримських татар виїхали до Туреччини, щоб їх не мобілізувала РФ
17:23
«ЛНР» опублікувала список квартир у Сєвєродонецьку, які будуть зламувати
17:13
«ДНР» не проводитиме масових заходів у Донецьку на свята через обстріли
16:32
«ДНР»: Залізничний вокзал у Ясинуватій потрапив під обстріл
16:06
Мер: Внаслідок обстрілу Олешек загинула людина, ще п'ятеро поранено
14:43
«ДНР»: Внаслідок обстрілу загинув житель села під Волновахою
12:19
У РФ затримали 8 мобілізованих окупантів, які втекли з Луганщини — ЗМІ
11:48
Вбивцями сім'ї з 8 людина в Макіївці є бійці ПВК «Вагнера» — Геращенко
09:15
«ДНР»: Чотирьох людей поранено в Донецьку та Макіївці за добу під час обстрілів
Всі новини
19:13
Снаряд пошкодив житловий будинок та будівлю магазину у Донецьку
18:20
Більшість країн не підтримують виключення РФ із Ради безпеки ООН – МЗС Естонії
18:19
В Україні затвердили перелік окупованих територій і тих, де ведуться бойові дії
17:36
Зеленський: Понад 1800 населених пунктів уже вдалося звільнити від російських окупантів
17:01
«Харківські угоди»: Суд дозволив арешт екс-міністра оборони
16:53
Російські окупанти обстріляли Олешки на Херсонщині, загинула жінка — мер
16:50
У Мінреінтеграції розповіли про перелік територій, за яким призначають виплати для ВПО
16:28
Під Вугледаром ЗСУ знайшли ПВК «Патріот» міністра оборони РФ Шойгу
16:18
У Миколаєві у дворі будинку вибухнув снаряд, поранено жінку
16:10
У Кремлі заявили, що «мирний план» має включати окупацію Росією чотирьох регіонів України
15:46
Сєвєродонецькі партизани допомагають ЗСУ та діють самостійно — Стрюк
15:46
«Там немає місця, яке не було б полито кров'ю»: Зеленський показав фото з Бахмута
15:11
Обстріл Харківської області: Снаряд влучив у багатоквартирний будинок
15:09
Не всі влізуть: Як рятують тварин Бахмута під безперервними обстрілами
14:22
У Куршевелі затримано колишнього нардепа Костянтина Жеваго, готуються документи на екстрадицію – ГБР
Всі новини
ВІДЕО
Не всі влізуть: Як рятують тварин Бахмута під безперервними обстрілами
28 грудня, 15:09
Газові ігри: Чи допоможе Туреччина Москві обійти санкції ►
26 грудня, 19:13
У Донецьку повідомляють про «прильоти» на територіях двох лікарень
24 грудня, 19:35

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама