«Харківські угоди»: Суд дозволив арешт екс-міністра оборони

Київський апеляційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екс-міністру оборони Михайлу Єжелю за погодження «Харківських угод» на користь РФ. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



За інформацією прокуратури, у квітні 2010 року екс-міністр оборони України за попередньою змовою з колишніми президентом, прем'єр-міністром, міністром юстиції та міністром закордонних справ, порушуючи Конституцію України, Закон України «Про міжнародні договори України», без фактичного розгляду проекту та проведення обов'язкової правової експертизи, погодили його без зауважень.



«В результаті таких дій було створено передумови для збільшення чисельності військ ЧФ РФ на території України, їхнього переоснащення та модернізації і надалі – вторгнення збройних сил Російської Федерації та окупації ними АР Крим та м. Севастополя», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування за межами території України та оголошено у розшук.



Підозра колишньому міністру оборони Михайлу Єжелю оголосили у серпні 2022 року.